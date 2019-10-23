Собянин: программу реконструкции набережных в Москве планируется закончить за пять лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Программу реконструкции набережных в Москве, большинство из которых были неблагоустроенными или труднодоступными, планируется закончить в течение пяти лет, сказал в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая завершившееся благоустройство Овчинниковской набережной в центре города.

"Продолжаем активно работать с набережными Москвы, большая часть которых была либо неблагоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступной для москвичей", - рассказал Собянин. Мэр уточнил, что в 2019 году в Москве в порядок было приведено около 15 км набережных.

"В следующем году будет реконструировано и построено около 20 км, так что та программа, которую мы наметили - привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние - выполняется. Я думаю, в ближайшие годы, лет пять, мы эту работу закончим", - сказал он.

Собянин отметил, что набережные Замоскворечья и Крымская набережная стали чрезвычайно популярны среди москвичей для прогулок, занятий спортом. Осмотрев благоустройство Овчинниковской набережной, мэр заявил, что в следующем году она, а также Озерковская набережная состыкуются с Якиманской и Крымской набережными и образуют единое общественное пространство.