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Власти Москвы не имеют оснований для выкупа киноцентра "Соловей" на Красной Пресне

Ранее сообщалось, что собственник "Соловья" планирует построить на месте киноцентра гостиницу с культурно-досуговым комплексом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Столичные власти не имеют оснований для выкупа кинотеатра "Соловей", расположенного на Дружинниковской улице в центре Москвы. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее ТАСС сообщил, что киноцентр "Соловей" закроется 15 ноября.

"На сегодняшний день оснований для изъятия киноцентра нет", - сказала Княжевская, отвечая на вопрос депутата о возможности столичных властей выкупить кинотеатр "Соловей" у собственника. Как добавил в ходе заседания первый замруководителя столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов, "опыт столицы в подобных ситуациях плачевный": как только собственник узнает, что покупатель - город, ценник недвижимости "возрастает астрономически".

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию, связанную с возможным строительством гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте кинотеатра "Соловей" на Красной Пресне. Источник в Москомархитектуре сообщил ТАСС, что проект застройки территории киноцентра был рассмотрен на заседании столичного Архсовета и направлен на доработку.

Собственник "Соловья", по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, ранее согласился пересмотреть проект строительства гостиницы и "по возможности" сохранить кинопоказы в центре. Он заявил, что строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра "Соловей" не вызывает у него вопросов и является абсолютно законным.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что застройщик имеет все разрешающие документы на возведение на месте киноцентра апартаментов с сопутствующей инфраструктурой, при этом сроки сноса здания и строительства нового комплекса определит сам инвестор. По его словам, публичные слушания по этому вопросу были проведены еще в 2009 году, документы были выданы застройщику годом позже при бывшем руководстве столицы.

Предыстория

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагается 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. В конце декабря прошлого года в ряде СМИ появились данные, что проектом может заняться группа "ПИК", но в итоге в компании заявили, что отказались от такого приобретения. В пятницу источники в компании вновь подтвердили ТАСС, что проектом группа не заинтересовалась и никаких приобретений не осуществлялось.

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