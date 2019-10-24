Число договоров долевого участия в Москве выросло на 65% за два года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число договоров долевого участия, зарегистрированных в Москве за девять месяцев 2019 года, выросло на 65% по сравнению с тем же периодом 2017 года и на 14% против девяти месяцев 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"С января по сентябрь 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 80 тыс. 803 договора участия в долевом строительстве (ДДУ) в жилом и нежилом фонде, что на 14% выше аналогичного показателя прошлого года (70 тыс. 725 ДДУ) и на 65% - девяти месяцев 2017 года (48 тыс. 829 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Рост числа договоров долевого участия в жилой недвижимости с начала 2019 года (62,8 тыс.) по сравнению с девятью месяцами предыдущего года (53,9 тыс.) составил 17%. В нежилом секторе динамика меньше - 7%, или около 16,9 тыс. ДДУ.

"Несмотря на текущий рост, третий квартал 2019 года по количеству оформленных договоров (16 233 ДДУ) откатился практически к первому кварталу прошлого года, когда было зарегистрировано 15,9 тыс. сделок с жильем. Подобные показатели, похоже, во многом обусловлены тем, что в настоящий момент первичный рынок находится в поиске баланса между новыми условиями жилищного строительства (проектное финансирование - прим. ТАСС), стабилизацией роста цен и постепенного снижения ипотечных ставок", - процитировали в сообщении руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Он добавил, что в целом количество зарегистрированных ДДУ за девять месяцев в годовом выражении стабильно растет на протяжении последних четырех лет.