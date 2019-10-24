Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 29 октября ночная температура понизится до нулевой отметки

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла. Об этом заявил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник температура ночная уже понизится до нулевой отметки, и дневные будут около 5-6 градусов тепла. И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок", - сказал он.

По словам Вильфанда, понедельник (28 октября) станет переходным днем, "когда и днем и ночью примерно одинаковая температура - от 7 до 12 градусов". Ожидается облачная погода и небольшой дождь.

"Изменения погоды связаны с тем, что Москва и соседние области окажутся в тыловой части циклона, причем центр циклона находится очень далеко, фактически на Оби, но он настолько протяженный, такой мощный, что центральная часть Европейской России окажется в тыловой части этого циклона. Поэтому свежие воздушные массы начнут поступать в центр Европейской России", - пояснил собеседник агентства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение по Большой Дорогомиловской улице в Москве ограничено из-за ДТП
ЦОДД предлагает объезжать перекрытый участок по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и ТТК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС