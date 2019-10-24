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Движение по Большой Дорогомиловской улице в Москве ограничено из-за ДТП

ЦОДД предлагает объезжать перекрытый участок по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и ТТК

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Движение машин в Москве по улице Большая Дорогомиловская ограничено в связи с ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в четверг сообщается в аккаунте в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение ограничено до двух правых полос. Объезжайте по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и ТТК", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник произошла авария с участием трех автомобилей на западе Москвы. В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадал один человек.

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