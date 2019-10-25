Выставка фотографий Земли с МКС открылась на ВДНХ в павильоне "Космос"

МОСКВА, 25 октября, /ТАСС/. Выставка фотографий Земли с Международной космической станции открылась в пятницу на ВДНХ в павильоне "Космос". Более 100 снимков, сделанных российскими летчиками-космонавтами в период с 2007 по 2018 год, представят посетителям до 1 марта, сообщили в пятницу журналистам организаторы выставки.

Выставка фотографий "Взгляд сверху", снятых в разное время российскими космонавтами с борта МКС показывают всю красоту Земли и космоса. Большую часть экспозиции занимают работы летчика-космонавта, Героя Россия Федора Юрчихина, сделанные во всех пяти экспедициях.

"Я горжусь одним снимком, как Луна появляется над серебристыми облаками, все думают, что это наложение двух снимков. Это один снимок, там разные экспозиции и, в принципе, было тяжело сделать, но я сделал", - рассказал ТАСС Юрчихин. Он добавил, что все фотографии хранятся в архиве ракетно-космической корпорации "Энергия".

Вся выставка разделена на три части. Раздел "Явления" предлагает рассмотреть из космоса ураган "Алекс" и тайфун "Трами", пожары в Калифорнии, ледники и горы.

В разделе "Создано человеком" посетители увидят крупнейшие мегаполисы планеты, пустыни и известные сооружения, например, Курскую АЭС. Здесь можно во всех подробностях изучить географию Москвы, Токио, Нью-Йорка, Сиднея, Парижа и других городов. Раздел "О земле" покажет необычные формы рек, озер, вулканов, эффектные закаты и восходы, серебристые облака.

Экспозиция располагается в левой части подкупольного пространства павильона "Космос" и пройдет до 1 марта 2019 года.