Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запуск первых двух Московских центральных диаметров улучшит доступ к 26 медучреждениям

По информации столичного Департамента транспорта, также улучшится транспортная доступность более 45 районов Москвы

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запуск первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска - улучшит транспортную доступность 26 медицинских учреждений, сообщила в субботу пресс-служба столичного Департамента транспорта.

"С запуском первых двух Московских центральных диаметров улучшится транспортная доступность 26 медицинских учреждений, пассажиры смогут с комфортом и быстрее добраться до них благодаря открытию рядом с ними станций МЦД. Благодаря диаметрам можно будет доехать, к примеру, до Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины, (филиал № 5 у станции "Савеловский вокзал") за 22 минуты из района Кунцево (станция" Кунцево") и за 20 минут из Дмитровского района (станция "Марк")", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.

Также станет проще добраться до клинико-диагностического центра № 4 у новой станции "Славянский бульвар", Российского центра судебно-медицинской экспертизы у станции "Беговая", перинатального центра № 24 у станции "Савеловская" и некоторых других объектов. Кроме того, благодаря МЦД-1 и МЦД-2 станет удобнее проехать к 93 школам, 38 музеям, 54 паркам, 42 институтам, улучшится транспортная доступность более 45 районов Москвы, а также областных городов Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Станции закрытой Каховской линии метро в Москве вновь заработают в 2022 году
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что линия морально и физически устарела, ее придется строить почти заново
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС