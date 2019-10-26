Запуск первых двух Московских центральных диаметров улучшит доступ к 26 медучреждениям

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запуск первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска - улучшит транспортную доступность 26 медицинских учреждений, сообщила в субботу пресс-служба столичного Департамента транспорта.

"С запуском первых двух Московских центральных диаметров улучшится транспортная доступность 26 медицинских учреждений, пассажиры смогут с комфортом и быстрее добраться до них благодаря открытию рядом с ними станций МЦД. Благодаря диаметрам можно будет доехать, к примеру, до Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины, (филиал № 5 у станции "Савеловский вокзал") за 22 минуты из района Кунцево (станция" Кунцево") и за 20 минут из Дмитровского района (станция "Марк")", - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.

Также станет проще добраться до клинико-диагностического центра № 4 у новой станции "Славянский бульвар", Российского центра судебно-медицинской экспертизы у станции "Беговая", перинатального центра № 24 у станции "Савеловская" и некоторых других объектов. Кроме того, благодаря МЦД-1 и МЦД-2 станет удобнее проехать к 93 школам, 38 музеям, 54 паркам, 42 институтам, улучшится транспортная доступность более 45 районов Москвы, а также областных городов Одинцово, Лобни, Нахабино и Подольска.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.