Акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле" пройдет в Москве с 1 ноября по 31 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле", направленная на популяризацию государственных ветеринарных услуг, пройдет в ветклиниках столицы с 1 ноября по 31 декабря. Служба ветеринарной помощи на дому будет работать круглосуточно, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 1 ноября по 31 декабря в государственных ветеринарных клиниках города Москвы пройдет акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле". Вызов бригады специалистов обойдется владельцу животного в 781 рубль. Остальные услуги и их стоимость можно найти на странице Комитета ветеринарии Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего москвичи вызывают ветеринаров на дом для того, чтобы они назначили лечение домашнему животному, сделали прививки (от бешенства, лептоспироза), провели стерилизацию или поставили электронный чип. Кроме того, медики также проводят выездные лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию и другие процедуры. При необходимости животное могут доставить в стационар.

"Мы проводим акцию "Вызов врача на дом в два раза дешевле" прежде всего с целью популяризации государственных ветеринарных услуг. В распоряжении московских ветеринаров находится 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях", - цитирует портал председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина.