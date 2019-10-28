Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сезон велопроката вместе с работой городского оператора "Велобайк" продлен по просьбам москвичей. Взять в аренду прокатные велосипеды и пользоваться городской велоинфраструктурой можно будет до 17 ноября включительно, сообщил в понедельник ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Обычно официальной датой закрытия является 1 ноября. В этом году по многочисленным просьбам горожан сезон продлен до 17 ноября включительно", - сказал он.

Сезон велопроката и проката электросамокатов в Москве заработал 25 апреля. По словам Ликсутова, на прокатных велосипедах в сутки совершается более 30 тыс. поездок. В текущем сезоне сеть городского велопроката впервые вышла за пределы МКАД, теперь взять велосипед в аренду можно у пяти станций метро: "Косино", "Новокосино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

В 2013 году, когда заработала система городского велопроката "Велобайк", пользователям было доступно 79 точек с 550 велосипедами. Сегодня открыто уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города - рост почти в десять раз. Всего с запуска проекта в 2013 году горожане и гости столицы брали велосипеды 13,5 млн раз.