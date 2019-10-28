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СК прекратил уголовное дело супругов, пришедших с ребенком на акцию 27 июля в Москве

Дмитрий и Ольга Проказовы пришли на акцию со своим несовершеннолетним сыном, в ходе мероприятия они передали ребенка Сергею Фомину, который ушел вместе с мальчиком за полицейское оцепление

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следствие прекратило уголовное дело об оставлении в опасности, возбужденное после того, как супруги Проказовы пришли на несанкционированную акцию 27 июля в Москве с малолетним ребенком. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Наталия Каплина.

"Сегодня в Мосгорсуде было заседание по иску прокуратуры о лишении родительских прав Проказовых. В итоге заседание отложили до 6 ноября. Это произошло потому, что суд решил истребовать постановление о прекращении дела, возбужденного по ст. 127 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сказала Каплина.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Проказовых. В надзорном ведомстве требовали лишить эту семью родительских прав, так как сочли, что из-за действий родителей здоровье и жизнь их малолетнего сына, с которым они пришли на несанкционированную акцию, подверглись опасности, ему был причинен физический и моральный вред. Мосгорсуд рассмотрит законность этого решения.

Дмитрий и Ольга Проказовы пришли на акцию 27 июля со своим несовершеннолетним сыном. В ходе мероприятия они передали ребенка Сергею Фомину, который ушел вместе с мальчиком за полицейское оцепление. Сам Фомин сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному после этой акции.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

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