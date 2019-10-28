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Московских водителей предупредили об опасности выезда на летней резине

Синоптики прогнозируют в столице похолодание, дожди и мокрый снег

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили водителей об опасности выезда на дороги на летней резине из-за прогнозируемых минусовых температур и мокрого снега. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Москве температура будет опускаться ниже 0 градусов, также синоптики обещают выпадение в ближайшие дни осадков в виде мокрого снега и дождя. "При снижении температуры воздуха ниже +5 градусов летняя резина перестает oбеспечивать хорошее сцепление с дорогой. ЦОДД призывает вoдителей сменить летнюю резину на зимнюю или oтказаться от использования личных автомобилей при передвижении по горoду и пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

Московских автовладельцев также призвали быть предельно внимательными на дoрогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха может составить пять-шесть градусов тепла.

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