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Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами дождь с мокрым снегом и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус 2 градусов.

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