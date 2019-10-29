Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами дождь с мокрым снегом и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметок минус 2 градусов.