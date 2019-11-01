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Москвичей предупредили о пробках в пятницу вечером из-за гололедицы

В ЦОДД рекомендуют выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил горожан об осложнении движения из-за снега и гололедицы. Москвичей просят заранее планировать вечерние поездки и по возможности пользоваться городским транспортом, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"В вечерний час пик возможно осложнение дорожной ситуации. В случае ухудшения погодных условий может увеличиться количество мелких аварий. Ожидаем затруднения по вылетным магистралям в сторону области, а также на МКАД и Третьем транспортом кольце", - сказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, сегодня в течение дня будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Местами может образовываться гололедица, так как температура будет около 0 градусов. "Мы еще раз настоятельно рекомендуем переобуть автомобили на зимнюю резину. Если вы еще этого не сделали, то передвигаться по Москве лучше на городском транспорте", - добавили в учреждении.

ЦОДД рекомендует заранее спланировать вечерние поездки по городу. В сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20. В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных автомобилях водителей просят быть внимательными и аккуратными, помнить о тормозном пути.

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