Гидрометцентр прогнозирует сильный ветер в воскресенье и понедельник в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ветер с порывами 12-17 м/с прогнозируется в воскресенье и понедельник в Москве, такая сила ветра может "украсть" у температуры 3-4 градуса. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Возможно, осталось за кадром, что погода будет ветреная: 5-10 м/с в воскресенье и понедельник с порывами до 12-17 м/с. И температура, даже в понедельник - семь-восемь градусов, с таким ветром может казаться более прохладной", - сообщила она.

Макарова напомнила, что при таком ветре температура может ощущаться на 3-4 градуса ниже фактических показателей. Кроме того, все три дня прогнозируются осадки.

Температура воздуха повысится на 5-7 градусов в праздничные дни в Москве. В субботу дневные температуры будут от нуля до плюс пяти градусов, в воскресенье - от одного до шести градусов тепла, в понедельник - до семи-восьми градусов тепла.