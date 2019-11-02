Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр прогнозирует сильный ветер в воскресенье и понедельник в Москве

Температура может ощущаться на 3-4 градуса ниже фактических показателей, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ветер с порывами 12-17 м/с прогнозируется в воскресенье и понедельник в Москве, такая сила ветра может "украсть" у температуры 3-4 градуса. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Возможно, осталось за кадром, что погода будет ветреная: 5-10 м/с в воскресенье и понедельник с порывами до 12-17 м/с. И температура, даже в понедельник - семь-восемь градусов, с таким ветром может казаться более прохладной", - сообщила она.

Макарова напомнила, что при таком ветре температура может ощущаться на 3-4 градуса ниже фактических показателей. Кроме того, все три дня прогнозируются осадки.

Температура воздуха повысится на 5-7 градусов в праздничные дни в Москве. В субботу дневные температуры будут от нуля до плюс пяти градусов, в воскресенье - от одного до шести градусов тепла, в понедельник - до семи-восьми градусов тепла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Станции московского метро у стадиона "ВТБ Арена" могут ограничить на вход и выход
Также рекомендуется приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после матча
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС