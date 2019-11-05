На сайте мэрии Москвы опубликовали пошаговую инструкцию переезда по программе реновации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Информационный сервис для тех, кто в скором времени собирается переехать в новую квартиру по программе реновации, появился на сайте мэрии Москвы. Там специалисты ответили на вопросы, какие документы понадобятся для переезда, как докупить квадратные метры, а также что делать после получения ключей от нового жилья.

"Главное преимущество данного сервиса в том, что пользователь может получить персональную пошаговую инструкцию. Для этого системе необходимо задать определенные параметры, которые отражают жизненную ситуацию человека. Например, является ли он собственником жилья или владеет им на правах социального найма, куплена ли квартира в ипотеку, или это жилье без обременений. При этом онлайн-руководство охватывает все этапы переезда - от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства", - сообщается на сайте мэрии.

Сервисом можно воспользоваться с 5 ноября. Сейчас в нем доступны 24 персональных сценария со ссылками на сайты необходимых организаций, а также на полезные онлайн-инструкции и сервисы портала mos.ru. Чтобы воспользоваться ресурсом, авторизация не нужна.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.