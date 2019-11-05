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Несколько поездов на Савеловском направлении следуют с увеличенными интервалами

Ранее на станции Москва-Бутырская аэроэкспресс сбил женщину

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько поездов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом из-за инцидента с пешеходом. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 14:39 на станции Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД женщина, по предварительной информации, переходила железную дорогу перед приближающимся аэроэкспрессом в несанкционированном месте. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но, к сожалению, избежать наезда не удалось. Для оказания помощи пострадавшей на место была вызвана бригада медицинской помощи. В связи с происшествием несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, МЖД делает все возможное для того, чтобы ввести в график движение поездов.

"Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры", - заключается в сообщении.

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