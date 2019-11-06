Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на востоке Москвы

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта серьезно затруднено в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей на востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение автобуса и двух легковых автомобилей произошло на Косинском шоссе. В настоящее время движение здесь серьезно затруднено. Также в связи с ДТП пробка образовалась на Салтыковской улице", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС также подтвердили факт аварии. "В районе 17:00 на Косинском шоссе произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полнокупольный фильм "Разноцветная Вселенная" впервые показали в Московском планетарии
Создание фильма длилось больше года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС