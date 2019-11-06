ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей произошло на востоке Москвы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта серьезно затруднено в результате столкновения автобуса и двух легковых автомобилей на востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Столкновение автобуса и двух легковых автомобилей произошло на Косинском шоссе. В настоящее время движение здесь серьезно затруднено. Также в связи с ДТП пробка образовалась на Салтыковской улице", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС также подтвердили факт аварии. "В районе 17:00 на Косинском шоссе произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.