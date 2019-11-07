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В Москве откроется детский сад с обучением по финской методике

Все занятия проходят в интерактивной форме

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Победитель аукциона по программе "Рубль за квадратный метр" откроет в центре Москвы детский сад с программой обучения по финской методике. Дошкольное учреждение расположится в двухэтажном здании на Гольяновской улице, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Рубль за квадратный метр" - одна из самых востребованных инициатив московского правительства. "Финский" детский сад станет 36 объектом, реализованным по этой программе. В среднем в аукционах принимает участие от двух до четырех компаний. Средний уровень конкуренции связан с условиями, которые необходимо выполнить для получения льгот", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова

Победителем торгов признано частное дошкольное образовательное учреждение "Первый детский". После выполнения всех условий льготной программы с победителем будет заключен договор аренды сроком на 49 лет.

Как пояснил ТАСС представитель компании-победителя аукциона, основа методики заключается в том, что большое внимание уделяется здоровью детей, их физическому развитию. Также все занятия обязательно проходят в интерактивной форме. Для познавания мира детям предлагается участвовать в исследованиях тех или иных явлений. Кроме того, обучение основано на программе международного бакалавриата (IB).

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, на лот в ходе торгов претендовали два участника. "Двухэтажное здание площадью 947,1 кв. м находится в Басманном районе в центре Москвы, рядом с Семеновской набережной. Расположение здания очень удачное - ближайшая станция метро, "Электрозаводская", находится менее чем в 10 минутах ходьбы", - отметил Дегтев.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент на городские аукционы выставлены два объекта по льготной программе. Она действует в Москве с 2012 года, за это время было реализовано 34 объекта. Льготную ставку рубль за квадрат получают инвесторы, победившие в городском аукционе на аренду зданий, которые требуют проведения каких-либо дополнительных строительно-монтажных работ, и выполнившие все условия.

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