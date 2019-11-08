МЦК в октябре установило новый рекорд перевозки пассажиров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) в октябре установило новый рекорд перевозки - 14,3 млн пассажиров. Это максимальное количество человек, которые проехали на МЦК за месяц с запуска кольца в сентябре 2016 года, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В октябре МЦК установило новый рекорд перевозки - 14,3 млн пассажиров. Это максимальное количество человек, которые проехали на МЦК за месяц с запуска кольца в сентябре 2016 года", - сказал собеседник агентства.

Всего с начала года МЦК воспользовались более 120 млн пассажиров - на 14% больше, чем за такой же период прошлого года. Список самых востребованных станций остаётся неизменным: Площадь Гагарина, Ботанический сад, Кутузовская, Владыкино и Лужники. Общее число пассажиров этих станций в будний день составляет почти 170 тыс. человек - это 30% от перевозки.

"В 2019 году на отдельных станциях пассажиропоток вырос на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря интеграции станций МЦК и платформ пригородного железнодорожного направления. Так пассажиропоток станции МЦК Ростокино вырос на 34,8%, Нижегородской - на 27,5%", - добавил Ликсутов.

После открытия новых железнодорожных платформ рядом со станциями МЦК пассажирам также стало удобнее делать пересадку. По сравнению с прошлым годом от станции МЦК Верхние Котлы едет почти на 50% больше пассажиров в будний день, от Стрешнево - на 30%, а станцией МЦК Новохохловская пассажиры пользуются в 2,5 раза чаще.