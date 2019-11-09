Композитор Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, автор песен "Мелодия", "Команда молодости нашей", "До свидания, Москва!" и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье даст концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея. Наряду с любимыми публикой песнями прозвучат премьеры, сообщил телеканал "Россия 1", который выступает организатором вечера.

Накануне Пахмутовой исполнилось 90 лет.

"Посещение Большого театра всегда было событием, - призналась Александра Николаевна телеканалу "Россия 1". - Концерт в таком театре для меня большая ответственность".

Поздравить маэстро придут певцы Лев Лещенко, Александр Градский, Тамара Гвердцители и Хибла Герзмава, пианист Денис Мацуев, актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков, танцор балета Сергей Полунин, группа "Любэ", Кубанский казачий хор, оркестр Большого театра России, а также прославленные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Лариса Латынина, Иван Едешко, Елена Чайковская, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова. Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев, Юрий Башмет и Александр Соловьев.

В программе - самые знаменитые песни Пахмутовой, симфоническая музыка и премьеры, в том числе фрагменты новых балетов.

О композиторе

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1942-1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора 400 песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители. Многие из песен неизменно ассоциируются с известными кинокартинами, такими как "Три тополя на Плющихе", где героиня Татьяны Дорониной поет берущую за сердце "Нежность" в такси под проливным дождем. А композиция "Герои спорта", написанная в 1972 году, триумфально сопровождает финальные титры современной уже картины - "Движение вверх" - о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Вписана в личные летописи миллионов россиян и жителей разных стран мира и песня Пахмутовой "На трибунах становится тише" на закрытии XXII Летних Олимпийских игр-1980 в Москве, которую исполняли Лев Лещенко и Валентина Толкунова.