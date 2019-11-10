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На юго-востоке Москвы восстановлено движение после аварии с шестью иномарками

В результате ДТП пострадал один человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Движение автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве, где произошло массовое ДТП и пострадал один человек, восстановлено. Об этом сообщается в понедельник в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что около дома №49 стр. 5 на Волгоградском проспекте произошла авария. По предварительным данным, в ДТП столкнулись шесть иномарок, пострадал один человек. Движение было временно перекрыто по трем полосам в сторону центра.

Теги
Россия
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Массовое ДТП с участием шести машин произошло на юго-востоке Москвы
В аварии пострадал один человек
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