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ЦОДД: в Московском регионе с 2010 года прибавилось 1,3 млн машин

Всего в Москве и Московской области зарегистрировано более 8 млн. автомобилей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число автомобилей в Московском регионе увеличилось на 1,3 млн с 2010 года - до 8 млн транспортных средств. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"В Москве и Московской области зарегистрировано больше 8 млн. автомобилей. Это 13% от всех авто в России. С 2010 года количество машин в столице и области увеличилось на 1,27 млн", - говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы сообщали, что московские дороги занимают, в основном, автомобилисты из близлежащих к Москве регионов.

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