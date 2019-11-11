Проездные "Тройка" с изображением картин московских художников появились в продаже в метро

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" с изображением картин городских художников появились в московском метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Продукция представлена в 12 индивидуальных дизайнах. В оформлении карт использованы изображения городских пейзажей и натюрмортов, созданных московскими художниками - Алексеем Шалаевым, Екатериной Нешковой и Рамилем Гаппасовым. Тематические карты вышли общим тиражом 36 тыс. экземпляров", - сказал собеседник агентства.

Пока приобрести новинки можно в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в сувенирных витринах на всех стойках "Живое общение". Кроме того, в продажу в конце ноября поступят брелоки и вкладыши в индивидуальном дизайне с изображением картин художников тиражом 24 тыс. экземпляров.

Картой "Тройка" можно оплатить не только проезд на всех видах городского транспорта, но и поход в 45 музеев и выставочных залов, проезд по канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор. Также по карте открыт доступ к одной из самых высоких смотровых площадок Европы, которая находится на крыше небоскреба "Око" в бизнес-центре "Москва-Сити".