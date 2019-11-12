МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей. Об этом сообщается в документе, размещенном во вторник на официальном сайте мэра.

"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год в размере 12578 рублей", - говорится в принятом законе.

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали проект закона. Увеличение прожиточного минимума составило 3,7%, при этом на 2019 год прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12115 рублей.

Доплату к пенсии до городского социального стандарта сегодня получают более 2 млн московских пенсионеров. Для тех граждан, кто временно зарегистрирован в Москве, а также для граждан, имеющих место жительства в столице в общей сложности менее 10 лет, региональная соцдоплата устанавливается до величины прожиточного минимума пенсионерам, которую в соответствии с федеральным законом субъекты РФ обязаны утверждать на предстоящий год.