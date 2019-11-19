В Москве открывается выставка о дружбе Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие мультимедийного проекта "Поэт и Леди", посвященного многолетней дружбе поэта Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис, состоится в Центре Вознесенского во вторник, для публики экспозиция откроет двери 21 ноября. Об этом организаторы рассказали на пресс-показе.

"Это довольно необычная выставка, в том числе и по именам, которые на ней объединены. С одной стороны, все про них известно, но когда мы стали погружаться в этот мир, мы поняли, как многого мы не знаем и как много нам предстоит открыть. Мы все заложники неких мифов, но жизнь на самом деле интереснее, неожиданнее", - отметил автор идеи и куратор экспозиции Сергей Николаевич.

Полное название выставки звучит как "Поэт и Леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис". Организаторы призывают верно толковать слово "отношения" - по их словам, это не означает, что между героями был роман, - между ними была дружба. Самый популярный советский поэт 1960-х посвящал стихи и книги жене президента США, дарил ей свои живописные произведения, а она бывала на его вечерах, знала его творчество, и в конце концов даже предложила издать его книгу в нью-йоркском издательстве Doubleday. Через рассказ о творчестве Вознесенского, его поездках и выступлениях в США, об истории жизни Жаклин, проект представляет и саму эпоху - искусство, стиль и моду 1960-1990-х.

"Поэт Вознесенский развивался, и в этой его жизни, в этом развитии огромное значение имели поездки в Америку. Может быть, как ни для одного другого поэта. Америка стала его ключевой страной, страной мечты, страной новых рифм и встреч. Самое интересное было понять, что для Андрея Андреевича, для этого поколения значила Америка. И мы на самом деле взяли только одну страницу, один эпизод, - связанный с Жаклин Кеннеди", - добавил Николаевич.

В экспозицию, которая будет открыта до 29 марта, вошли фотографии и видео Жаклин периода президентства Кеннеди, хроники поездок Вознесенского в США и визитов членов семейства Кеннеди в Москву, интервью вдовы поэта Зои Богуславской с рассказом о проекте и ее личных впечатлениях от встреч с четырьмя первыми леди США, книги, изданные Жаклин Кеннеди-Онассис в издательстве Doubleday.

В рамках проекта пройдут лекции и программа кинопоказов "Голливудское зеркало Америки 1960-1970-х". Также состоятся встречи с Зоей Богуславской и писателем Эдвардом Радзинским.

Гостиная Жаклин

Экспозиция представит атмосферу нью-йоркской квартиры на Пятой авеню, 1040, где долгие годы жила Жаклин Кеннеди-Онассис и куда приходил Вознесенский. "Часть мебели и аксессуаров предоставлены "Мастерской Кати Гердт". Мы хотим продлить жизнь выставки среди тех ее посетителей, кому она покажется важной и интересной, и предлагаем им забрать ее частицу на память - и вместе с тем сделать доброе дело. В конце марта мы устроим благотворительный аукцион, доходы от него будут переданы в фонд помощи хосписам "Вера", - сообщили организаторы.

Выставку сопровождает издание книги "Поэт и Леди" - сборника воспоминаний и эссе с фотографиями из частных архивов под редакцией Николаевича, где кроме прозы и стихов Вознесенского впервые в России опубликованы тексты Хью Одена, Артура Миллера, Эдварда Кеннеди, посвященные творчеству Вознесенского, а также очерки Богуславской и Радзинского. В книге целиком будет опубликована последняя поэма Вознесенского "Памяти Теда Кеннеди". Презентация книги состоится 5 декабря на ярмарке Non/Fiction в Москве.

Из биографии поэта

Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве. Первые стихи опубликованы в 1958 году. В 1960-м вышли два поэтических сборника: "Парабола" и "Мозаика". Затем следуют "Антимиры", "Ахиллесово сердце", "Тень звука", "Выпусти птицу!" и другие. В начале 80-х Вознесенский обращается к прозе и в 1982 году публикует повесть "О", в 1984 - книгу "Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения", в 1987 - книгу "Ров. Стихи и проза", в 1990 - "Аксиома самоиска".

На стихи поэта Алексей Рыбников написал рок-оперу "Юнона и Авось", а Марк Захаров поставил ее в "Ленкоме". В свою очередь Родион Щедрин создал новый тип вокально-инструментального произведения "Поэтория".

Поэт скончался 1 июня 2010 года, похоронен на Новодевичьем кладбище. Культурный Центр Андрея Вознесенского открылся в Москве 12 мая 2018 года - в день 85-летия поэта.