В ГИБДД Москвы призвали водителей быть аккуратнее на дорогах из-за возможной гололедицы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть аккуратнее на дорогах в связи понижением температуры и возможным образованием гололедицы. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня ночью ожидается переход температуры до минусовых значений. Утром возможно образование гололедицы на дорогах. ГИБДД Москвы просит водителей транспорта снижать скорость и не допускать резких перестроений", - сказали в Госавтоинспекции.

В управлении отметили, что аккуратное управление автомобилем снизит риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.