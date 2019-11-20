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Митинг против принятия закона о домашнем насилии пройдет в парке "Сокольники" в Москве

Мероприятие пройдет 23 ноября с 13:00 до 16:00

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация московского парка "Сокольники" согласовала проведение митинга в защиту традиционных ценностей и против принятия закона о профилактике бытового насилия в семье. Об этом сообщается на сайте парка.

"Проведение публичного мероприятия на тему: "Митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей, и недопущения принятия закона СБН (о семейно-бытовом насилии) в России". Согласовано", - сообщается на сайте.

Уточняется, что участие в мероприятии смогут принять до 1,5 тыс. человек. Оно пройдет 23 ноября с 13:00 до 16:00.

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа. По данным первого зампреда комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.

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Россия
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