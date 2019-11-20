Венсан Кассель в декабре представит в Москве новый фильм со своим участием

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Актеры Венсан Кассель, Реда Катеб и режиссеры комедии "1+1" Эрик Толедано и Оливье Накаш в декабре представят в Москве свой новый фильм "Особенные". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании Capella Film, которая 16 января 2020 года выпустит картину в российский прокат.

"Четвертого декабря в Москве состоится премьера "Особенных", - сказал собеседник агентства. - Фильм гостям представят режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш ("1+1", "Праздничный переполох"), а также актеры, исполнившие главные роли, - Венсан Кассель и Реда Катеб".

Премьера пройдет в киноцентре "Октябрь".

Мировая премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале. В конце октября лента вышла в прокат во Франции, где ее посмотрели более 1 млн человек. Картина основана на реальной истории про волонтеров.

"Мы два года готовились к съемкам, встречались со специалистами и изучали все возможные материалы, - цитирует пресс-служба Эрика Толедано. - Все сцены нашего нового фильма <...> взяты из реальной жизни". Режиссер добавил, что создатели картины "не могли себе позволить слишком далеко отклоняться от правды или показать ее слишком схематично".