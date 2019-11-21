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Более 951 млн рублей было потрачено на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва

Явка на выборах в столичный парламент составила 21,77%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 951 млн рублей было потрачено на избирательную кампанию в столичный парламент. Об этом сообщил в ходе заседания в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Утвержден отчет Мосгоризбиркома, он будет представлен в Мосгордуму <...> Всего на избирательную кампанию затрачено более 951,3 млн рублей, мы полностью уложились в те средства, которые выделены на ее проведение", - сказал Ермолов.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы.

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