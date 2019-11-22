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Движение поездов на втором Московском центральном диаметре ввели в график после сбоя

Интервал движения поездов на маршруте составляет шесть минут
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение поездов по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2) введено в график, сообщается в пятницу в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

"На D2 (МЦД-2) восстановлен интервал в шесть минут", - говорится в сообщении.

Движение по двум из пяти МЦД запустили 21 ноября. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Пользователи соцсетей в день запуска сообщали о проблемах с перекодировкой карт в пригородных кассах, считывание карт при проходе через турникеты, сбое в движении поездов на обоих диаметрах.

По данным ЦППК, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Компания зафиксировала одну задержку в движении поездов на диаметрах, которая составила восемь минут.

 

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