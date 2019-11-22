{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 500 тыс. человек проехали на МЦД в первый день работы

По сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток на этих двух направлениях вырос на 8%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажирами Московских центральных диаметров (МЦД) в первый день работы 21 ноября стали более 500 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

"В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тыс. человек. Из них более 224 тыс. человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тыс. человек по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток на этих двух направлениях вырос на 8%. Это более 40 тыс. человек прироста за сутки. В пресс-службе добавили, что поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон, а на данных маршрутах появилось более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Проект МЦД

Московские центральные диаметры (МЦД)получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

Всего в перспективе намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реновация
Публичные слушания по проектам реновации открываются еще в шести районах Москвы
Обсуждение проектов с разработчиками пройдет 10 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС