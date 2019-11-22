Более 500 тыс. человек проехали на МЦД в первый день работы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажирами Московских центральных диаметров (МЦД) в первый день работы 21 ноября стали более 500 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

"В первый день запуска движения по линиям первых двух диаметров МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тыс. человек. Из них более 224 тыс. человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тыс. человек по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток на этих двух направлениях вырос на 8%. Это более 40 тыс. человек прироста за сутки. В пресс-службе добавили, что поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон, а на данных маршрутах появилось более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Проект МЦД

Московские центральные диаметры (МЦД)получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил мегапроект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК). По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи с интервалом пять-шесть минут в часы пик.

Всего в перспективе намечен запуск пяти линий: после первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.