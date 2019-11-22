{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главный каток страны открылся на ВДНХ в Москве

Площадь искусственного ледового покрытия составляет 20,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самый большой в Европе искусственный ледовый каток открылся на ВДНХ в Москве в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"22 ноября на ВДНХ открылся главный каток страны. В юбилейный для выставки сезон москвичи и гости столицы могут кататься по Центральной аллее от фонтана "Дружба народов" до фонтана "Каменный цветок". С высоты птичьего полета самый большой каток Европы напоминает по форме волшебный золотой ключик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по случаю открытия катка на ВДНХ в пятницу пройдут выступления известных российских исполнителей и праздничный фейерверк. Каток украсила праздничная подсветка и пешеходный мост, в центре расположено светящееся поле из подснежников, васильков и незабудок. В пресс-службе уточнили, что ледовое поле разделено на три зоны: аллею влюбленных вокруг фонтана "Дружба народов", отдельную площадку для детей от трех до восьми лет и просторную территорию для всех отдыхающих. Площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тыс. кв. м, функционирование катка обеспечивают 11 холодильных установок отечественного производства.

В будни, кроме понедельника, каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники - с 10:00 до 23:00. Технический перерыв - с 15:00 до 17:00.

Традиция организовывать на ВДНХ катки берет начало с 1954 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя
Причиной сбоя в движении стала остановка одной "Ласточки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС