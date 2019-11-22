Эксперты назвали проект МЦД революцией и призвали с пониманием отнестись к неполадкам

При этом он отметил, что ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания, оператор перевозок) со своей стороны регистрирует все случаи сбоев, приходящие от пассажиров, и проводит оперативную работу по их устранению. "Кроме того, вчера и сегодня в случае, если на станциях отказывала система, пассажиров пускали бесплатно. Единственным реальным минусом является лишь то, что многие новые составы пока шести- или семивагонные, а плотность пассажиров в час пик действительно высока, но эта проблема уже решается путем увеличения составности поездов на маршрутах", - добавил он.

"Действительно, в первые два дня работы Московских диаметров имели место сбои в системе оплаты, однако это стоит связывать со сложностью внедрения новой системы, охватывающей территории Москвы и Московской области с численностью населения более 20 млн человек. Понятно, что при запуске подобного грандиозного проекта в начале работы возможны сбои, учитывая, что это новая практика. Лично сам проезжал по МЦД (на участке Текстильщики-Ржевская). На станции Текстильщики не работали турникеты", - сказал директор по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, проанализировали первые два дня работы Московских центральных диаметров (МЦД) и ряд возникших трудностей при пользовании железнодорожными магистралями. Проекты такого масштаба и уровня сложности всегда сопряжены с рисками неполадок при запуске, пассажирам следует с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться стабильной работы МЦД, считают эксперты.

Он призвал "не бояться трудностей и временных проблем на этапе внедрения". "МЦД - революция транспортной системы московской агломерации, и не нужно подвергать критике весь проект из-за незначительных сиюминутных проблем", - заключил Фадеев.

Руководитель центра компетенций ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Сыромятников отметил, что в первые два дня поступает много сообщений о наличии сбоев в работе системы оплаты, "но стоит учитывать, что система объединяет несколько зон огромной площади с разными тарифами и способами оплаты". "Если посмотреть, как, например, происходило открытие всеми любимого Диснейленда, то также было много накладок. Но теперь о них никто и не вспоминает. При этом все хотят туда попасть. Уверен, так же будет и с МЦД", - пояснил эксперт.

Работа над ошибками

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов выразил уверенность, что работа диаметров будет стабилизирована в ближайшее время. "Данный проект был анонсирован как инновационный, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по МЦД с первого же дня его открытия. Такой наплыв вызвал определенные сбои в системе. Подобный интерес со стороны пассажиров еще раз подтверждает популярность проекта, а имеющиеся накладки лишь вынуждают сделать определенные выводы по итогам сложившейся ситуации", - отметил собеседник агентства.

В четверг президент России Владимир Путин приехал на станцию "Белорусская" на открытие МЦД-1, проехал на наземном метро до станции "Фили" и обратно, высоко оценив значение нового вида транспорта для жителей Москвы и области. И в четверг, и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. Так, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы в работе МЦД не умаляют их значения для Москвы. Он отметил, что какие-либо неполадки возможны, поскольку диаметры являются чем-то новым.

Наземное метро

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).