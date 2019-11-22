Эксперты назвали проект МЦД революцией и призвали с пониманием отнестись к неполадкам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, проанализировали первые два дня работы Московских центральных диаметров (МЦД) и ряд возникших трудностей при пользовании железнодорожными магистралями. Проекты такого масштаба и уровня сложности всегда сопряжены с рисками неполадок при запуске, пассажирам следует с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться стабильной работы МЦД, считают эксперты.
Проблемы есть, и их нужно решать
"Действительно, в первые два дня работы Московских диаметров имели место сбои в системе оплаты, однако это стоит связывать со сложностью внедрения новой системы, охватывающей территории Москвы и Московской области с численностью населения более 20 млн человек. Понятно, что при запуске подобного грандиозного проекта в начале работы возможны сбои, учитывая, что это новая практика. Лично сам проезжал по МЦД (на участке Текстильщики-Ржевская). На станции Текстильщики не работали турникеты", - сказал директор по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.
При этом он отметил, что ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания, оператор перевозок) со своей стороны регистрирует все случаи сбоев, приходящие от пассажиров, и проводит оперативную работу по их устранению. "Кроме того, вчера и сегодня в случае, если на станциях отказывала система, пассажиров пускали бесплатно. Единственным реальным минусом является лишь то, что многие новые составы пока шести- или семивагонные, а плотность пассажиров в час пик действительно высока, но эта проблема уже решается путем увеличения составности поездов на маршрутах", - добавил он.
Он призвал "не бояться трудностей и временных проблем на этапе внедрения". "МЦД - революция транспортной системы московской агломерации, и не нужно подвергать критике весь проект из-за незначительных сиюминутных проблем", - заключил Фадеев.
Руководитель центра компетенций ассоциации "Цифровая эра транспорта" Александр Сыромятников отметил, что в первые два дня поступает много сообщений о наличии сбоев в работе системы оплаты, "но стоит учитывать, что система объединяет несколько зон огромной площади с разными тарифами и способами оплаты". "Если посмотреть, как, например, происходило открытие всеми любимого Диснейленда, то также было много накладок. Но теперь о них никто и не вспоминает. При этом все хотят туда попасть. Уверен, так же будет и с МЦД", - пояснил эксперт.
Работа над ошибками
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов выразил уверенность, что работа диаметров будет стабилизирована в ближайшее время. "Данный проект был анонсирован как инновационный, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по МЦД с первого же дня его открытия. Такой наплыв вызвал определенные сбои в системе. Подобный интерес со стороны пассажиров еще раз подтверждает популярность проекта, а имеющиеся накладки лишь вынуждают сделать определенные выводы по итогам сложившейся ситуации", - отметил собеседник агентства.
В четверг президент России Владимир Путин приехал на станцию "Белорусская" на открытие МЦД-1, проехал на наземном метро до станции "Фили" и обратно, высоко оценив значение нового вида транспорта для жителей Москвы и области. И в четверг, и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. Так, 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно. Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.
В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проблемы в работе МЦД не умаляют их значения для Москвы. Он отметил, что какие-либо неполадки возможны, поскольку диаметры являются чем-то новым.
Наземное метро
МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД открылось в четверг.
Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.
Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК).