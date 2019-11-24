Более 10 тыс. человек посетили выставку Фаберже в Историческом музее за три дня работы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек посетили выставку "Фаберже и придворные ювелиры" в Историческом музее в Москве за первые три дня работы экспозиции. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе музея.

"Более 10 тыс. человек посетили выставку "Фаберже и придворные ювелиры" за первые три дня ее работы. Сотрудники музея переведены в оперативный режим для обеспечения комфортного посещения выставки для посетителей", - сказали в пресс-службе.

В музее отметили, что все эти дни на выставку стоят рекордные очереди. "Хотели бы обратить внимание посетителей, что билеты можно приобрети онлайн на сайте Исторического музея. Так можно избежать очереди и сделать посещение музея более комфортным", - добавили в пресс-службе.

Экспозиция открылась 20 ноября и будет доступна для публики до 30 апреля. Она объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, многие из которых будут показаны впервые. Проект знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

На выставке, в частности, представлены работы таких выдающихся мастеров, как Сазиков, Чичелев, Овчинников, Хлебников, владельцев фирмы Болиных, Рюкерт, братьев Грачевых и многих других. Посетители смогут увидеть предметы, выполненные в разных стилях: вещи из царских дворцов, памятные изделия, драгоценную галантерею, серебряную скульптуру.

Один из разделов рассказывает о русско-историческом стиле или "стиле национальной романтики", получившем большую популярность на рубеже веков благодаря преобладанию народных мотивов. Церковным предметам, которые занимают особое место в декоративно прикладном искусстве, и не выставлявшимся ранее экспонатам полковых музеев также посвящены отдельные разделы.