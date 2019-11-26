{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы согласовали открытие Сквера поэтов осенью 2020 года

Перед открытием планируется провести выставку "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу...", посвященную дружбе Владимира Высоцкого и Ивана Бортника

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Квартал и Сквер поэтов откроют в районе Суворовской площади в Москве осенью 2020 года, необходимые договоренности с властями столицы достигнуты. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Московского театра поэтов, художественный руководитель Московского государственного музея С. А. Есенина Владислав Маленко.

"Мы придумали в Москве Квартал поэтов, где откроем Сквер поэтов. Мы уберем там некрасивую парковку, поставим фигуры поэтов, чтобы люди назначали свидания у Гумилева, Есенина, Пушкина, Ахматовой. Договоренность с префектурой Центрального [административного] округа достигнута. Открытие состоится осенью 2020 года - мы планируем, что это произойдет между Днем города и днем рождения Есенина (3 октября)", - рассказал Маленко.

Квартал и сквер будут связаны с "Есенин-центром", который расположен рядом. Своеобразным прологом к открытию Квартала поэтов станет выставка "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу...", посвященная дружбе Владимира Высоцкого и артиста Ивана Бортника. Экспозиция откроется 28 ноября.

По словам Маленко, в Сквере поэтов могут установить памятник Неизвестному поэту, "потому что очень много людей <...> пишут "в стол" <...> и у них нет возможности быть услышанными". В связи с этими планами он напомнил о Сквере поэтов в Париже, где установлены скульптурные портреты Шарля Бодлера, Виктора Гюго, Теофиля Готье, бюст Александра Пушкина.

Реклама на ТАСС
ГИБДД Москвы просит водителей быть внимательнее на дорогах при колебаниях погоды
Особо внимательными просят быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС