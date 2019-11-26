Власти Москвы согласовали открытие Сквера поэтов осенью 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Квартал и Сквер поэтов откроют в районе Суворовской площади в Москве осенью 2020 года, необходимые договоренности с властями столицы достигнуты. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Московского театра поэтов, художественный руководитель Московского государственного музея С. А. Есенина Владислав Маленко.

"Мы придумали в Москве Квартал поэтов, где откроем Сквер поэтов. Мы уберем там некрасивую парковку, поставим фигуры поэтов, чтобы люди назначали свидания у Гумилева, Есенина, Пушкина, Ахматовой. Договоренность с префектурой Центрального [административного] округа достигнута. Открытие состоится осенью 2020 года - мы планируем, что это произойдет между Днем города и днем рождения Есенина (3 октября)", - рассказал Маленко.

Квартал и сквер будут связаны с "Есенин-центром", который расположен рядом. Своеобразным прологом к открытию Квартала поэтов станет выставка "Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу...", посвященная дружбе Владимира Высоцкого и артиста Ивана Бортника. Экспозиция откроется 28 ноября.

По словам Маленко, в Сквере поэтов могут установить памятник Неизвестному поэту, "потому что очень много людей <...> пишут "в стол" <...> и у них нет возможности быть услышанными". В связи с этими планами он напомнил о Сквере поэтов в Париже, где установлены скульптурные портреты Шарля Бодлера, Виктора Гюго, Теофиля Готье, бюст Александра Пушкина.