Мосгордума разработает проект изменений в ФЗ о скидках на оплату штрафов за парковку

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению подготовит проект изменений в федеральный законопроект, где будет предложено установить скидки на оплату штрафов на парковку в случае досрочного погашения в течение 20 дней. Как сообщил во вторник в ходе круглого стола председатель комиссии Александр Семенников, это снизит экономическую нагрузку на государство и облегчит работу приставов, так как им не придется взыскивать штрафы.

"Сегодня регионы лишены возможности снижать размер штрафа на парковку и вводить скидку для оплаты в 20-дневный срок, в то время как федеральное законодательство эту опцию предоставляет. На мой взгляд, это в определенной степени нарушает принцип справедливости, особенно ярко это видно в сфере дорожного движения. Такая возможность у регионов должна быть. На эту тему много просьб и предложений со стороны наших избирателей, мы будем готовить проект изменений в федеральный закон", - сказал он.

По мнению Семенникова, возможность скидки мотивирует водителей ответственно относиться к обращению со штрафами, снижает риск задолженностей и, как следствие, нагрузку на судебных приставов и всю судебную систему РФ. "Это может быть скидка не 50%, а меньше, и также может варьироваться в зависимости от района, где расположено парковочное место. В центре из-за высокой нагрузки, возможно, целесообразно сделать скидку меньше", - добавил Семенников, отметив, что допустимый размер скидки будет обсуждаться на других заседаниях.

Начальник отдела развития парковочного пространства столичного департамента транспорта Мария Майорова инициативу не поддержала. "Ситуация со скидками довольно противоречивая, поскольку, рассматривая улицу как единую часть города, за одно правонарушение даем скидку, а за другое нет. Я за то, чтобы не давать скидки ни за какие правонарушения", - пояснила она.

По ее словам, в Москве 90% времени автомобиль стоит, 10% едет. "За эти 10% автомобилисты умудряются нарушать правила дорожного движения, пересекают двойные сплошные, превышают скоростной режим. И о том, что происходит в эти 90%, автомобилист не задумывается. Он оставляет автомобиль, становится пешеходом, пользователем общественного транспорта. Об этом должен думать другой человек, пешеход, мама с коляской, которые проходит мимо припаркованного автомобиля", - сказала Майорова, подчеркнув, что не поддерживает какие-либо послабления в вопросах обращения со штрафами.

Руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк призвал установить размер скидки таким образом, чтобы она не была "слишком мягкой" и не являлась стимулом к систематическому нарушению. "Здесь важно создать некий баланс между тем, что автомобилист платит, когда он приезжает на платную парковку, и между тем, чтобы его смотивировать на правильное отношение к тому, что создается в городе. Между стоимостью платной парковки и административными наказаниями - очень тонкая грань", - подчеркнул он.

По словам Гривняка, 10 лет назад в Москве был автомобильный коллапс, автомобилям двигаться было практически не возможно. "Сейчас с учетом предпринятых действий - это и платная парковка, и развитие общественного транспорта, и благоустройство - мы видим, что это одни из действенных мер, которые позволяют избежать коллапса в городской среде и сделать ее более дружелюбной. При этом мы рады, что количество штрафов за нарушение правил парковки снижается, и количество нарушителей тоже снижается", - добавил он.

Платная парковка и штрафы

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время они действуют более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей. За неоплаченную парковку в Москве действует штраф 5 тыс. рублей. Водителям отведено на оплату парковки 5 минут.

В настоящее время у москвичей нет возможности оплачивать штрафы за нарушение правил парковки со скидкой, при этом с 1 января 2016 года в КоАП РФ была внесена поправка, согласно которой при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней со дня его назначения ему дается право оплатить лишь половину суммы. Такая возможность была введена практически по всем статьям об административных правонарушениях в области дорожного движения. Скидки не распространяются на штрафы за наиболее тяжкие нарушения, например управление машиной в состоянии опьянения, за отказ пройти медосвидетельствование, за нарушение правил дорожного движения, если они повлекли вред здоровью потерпевшего, за оставление места ДТП и за повторные нарушения.