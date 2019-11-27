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Зампреда Мосгоризбиркома наградили почетным знаком ЦИК РФ за организацию выборов в Москве

Также почетными знаками наградили консультантов и главных специалистов Мосгоризбиркома

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Центризбирком России наградил почетным знаком заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова за вклад в организацию и проведение выборов в столице, которые прошли 8 сентября. Данное решение было принято в ходе заседания ЦИК в среду.

"У нас есть человек, к которому мы очень уважительно относимся, он заслуживает нашей награды и вообще за результаты своей работы - это Юрий Алексеевич Ермолов, зампредседателя Мосгоризбиркома", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Согласно документу, также за организацию и проведение выборов в Москве почетным знаком ЦИК награждены консультанты и главные специалисты Мосгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября 2019 года в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Явка на выборах составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы.

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