Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах Москвы из-за ледяного дождя

Москва, 27 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей соблюдать осторожность во время движения из-за ледяного дождя и снега в ночь на 28 ноября. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В материале поясняется, что в ночь с 27 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, а температура воздуха будет около нуля градусов. В результате этого на дорогах может образоваться гололедица.

"Вместе с тем, если все-таки необходимо совершить поездку на личном транспорте, напоминаем автомобилистам, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам с летней резиной рекомендуется поменять ее на зимнюю как можно быстрее.

"Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи", - добавляется в сообщении.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 27 ноября в центре европейской России будет действовать мощный антициклон. В ночь на четверг, 28 ноября, температура может опуститься до минус четырех градусов.