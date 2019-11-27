{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах Москвы из-за ледяного дождя

Также автомобилистам рекомендовали не парковать транспортные средства около деревьев

Москва, 27 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей соблюдать осторожность во время движения из-за ледяного дождя и снега в ночь на 28 ноября. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В материале поясняется, что в ночь с 27 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, а температура воздуха будет около нуля градусов. В результате этого на дорогах может образоваться гололедица.

"Вместе с тем, если все-таки необходимо совершить поездку на личном транспорте, напоминаем автомобилистам, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам с летней резиной рекомендуется поменять ее на зимнюю как можно быстрее.

"Парковать транспортные средства следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи", - добавляется в сообщении.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 27 ноября в центре европейской России будет действовать мощный антициклон. В ночь на четверг, 28 ноября, температура может опуститься до минус четырех градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Представители всех фракций Мосгордумы поддержали бюджет столицы
Согласно документу, доходы города в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС