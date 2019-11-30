Пятая часть ДТП с участием такси в Москве сопровождается наездом на пешеходов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 20% всех ДТП с участием такси в Москве сопровождаются наездом на пешеходов. Об этом сообщил замначальника управления ГИБДД Москвы Алексей Диокин по итогам встречи с руководством транспортного комплекса столицы и представителями таксомоторных сообществ, организованной по поручению мэра столицы.

По данным ГИБДД Москвы, всего в столице за десять месяцев 2019 года произошло 733 аварии с участием такси. "Самый частый вид ДТП - 64% - это столкновение двух или более машин, 22% - наезд на пешеходов, 14% - иные виды ДТП", - сказал Диокин.

Как прокомментировали в столичном департаменте транспорта, значительная часть аварий происходит из-за переработок и отсутствия контроля со стороны таксомоторных компаний и агрегаторов за соблюдением водителями режима отдыха и прохождения медицинского осмотра. В столице неоднократно поднимался вопрос о необходимости законодательного регулирования и вопросы проработки механизма контроля за соблюдением режима сна и отдыха.

Так, в настоящее время "Яндекс. Такси", "Ситимобил" и "Везет" тестируют системы обмена данными о количестве часов, которые проработали водители. Система направлена на недопущение переработок. При этом отключение водителей будет происходить независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы.

Летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, таксист в центре Москвы сбил нескольких пешеходов. По словам виновника ДТП, во время работы он уснул, так как накануне работал всю ночь.