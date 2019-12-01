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Движение трамваев на юге Москвы восстановили после ДТП с грузовиком

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение трамваев на юге Москвы восстановлено после аварии с участием грузовика, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 11:15 в районе дома 39 по Варшавскому шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая 3-го маршрута. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. Сейчас движение трамваев по Варшавскому шоссе восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По данным Госавтоинспекции, грузовик после столкновения опрокинулся, пострадавших нет.

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