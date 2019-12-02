Власти Москвы объяснили плюсы и минусы строительства метро в черте Троицка

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство станции метро рядом с Троицком, а не в его пределах, будет экономически выгоднее, но подразумевает организацию дополнительных транспортных маршрутов, сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Плюс расположения станции в самом городе в том, что для большинства жителей Троицка она будет в шаговой доступности. Минус такого расположения в том, что сюда захотят приезжать люди из других населенных пунктов, что жителям Троицка вряд ли понравится. Можно построить конечную станцию и за пределами города, со строительной точки зрения это даже удобнее и дешевле: не надо переносить городские коммуникации, перекрывать движение на улицах, <...> но в таком случае надо будет организовывать автобусные маршруты с этого места до Троицка. Конечно, такой маршрут займет всего несколько минут, а не так, как сейчас, когда жителям Троицка до станций метро надо около часа добираться", - пояснил Жидкин.

Он уточнил, что на территории новой Москвы уже построены и работают восемь станций столичной подземки. Жидкин выразил уверенность, что жители Троицка примут активное участие в голосовании за место расположения станции метро.

"То, что метро там [в Троицке] нужно, никаких сомнений не вызывает, ведь Троицк со "старой" Москвой только Калужским шоссе связан, железной дороги нет. Предполагалось, что будет трамвайная линия от Троицка до Прокшино, но метро, конечно, лучше. Не хочу, как говорится, бежать впереди паровоза, но могу предположить, что большинство жителей Троицка выскажутся за то, чтобы станция метрополитена была не в самом городе, а около него. Мне лично многие говорили о том, что опасаются того, что на конечную станцию будет приезжать множество людей из соседних населенных пунктов и даже регионов, что для закрытого в прошлом наукограда напряжно. В любом случае, выбор за жителями Троицка, они, безусловно, люди разумные, сами определят, как им будет лучше", - заключил Жидкин.

Голосование о метро в Троицке

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте Троицка или рядом с ним. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тысяч. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании была открыта 26 ноября.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.