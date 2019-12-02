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Более 1 тыс. жителей Троицка подали заявки на участие в голосовании о расположении метро

Голосование состоится 15-16 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Троицка подали заявки на включение в реестр голосующих за место расположения станции метро, что составляет почти 3% от общего числа людей, которые смогут проголосовать. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

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"На данный момент 1126 москвичей подали заявки на участие в голосовании о месте строительства станции метро в Троицке, регистрация началась 27 ноября на официальном сайте мэра Москвы. Итоговый реестр участников голосования будет готов 14 декабря. Голосование откроется в 10:00 15 декабря и завершится 16 декабря в 20:15", - сказал Костырко.

Жители столицы ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоится 15-16 декабря. Жителей Троицка спросят, где лучше расположить новую станцию метро, в черте Троицка или рядом с ним.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-голосовании им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.

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