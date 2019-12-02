Внештатные ситуации выборов в Мосгордуму учтут на голосовании о станции метро в Троицке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Система, которая будет использована для онлайн-голосования о месте расположения метро в Троицке, обеспечит его информационную безопасность; причины сбоя при электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва были полностью устранены. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Москвичи ранее высказали недовольство планом строительства транзитной станции метро в Троицке, в связи с чем было принято решение организовать централизованное голосование, которое состоится 15-16 декабря. Жителей Троицка спросят о том, где лучше расположить новую станцию метро - в черте города или рядом с ним.

"Безопасность будет обеспечена аналогичным образом с выборами 8 сентября. Внештатные ситуации учтены, в текущем голосовании исключили оборудование, которое дало сбой. Помимо этого, каждый голос избирателя, то решение, которое он проставляет в бюллетене, будет зашифровано в виде транзакции. Расшифровка голосов начнется, как и 8 сентября, после завершения голосования", - сказал Костырко.

Он пояснил, что в ходе электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября были два технических перерыва, вызванные сбоем работы оборудования, производящего гост-шифрование. Это оборудование использовалось в работе по требованиям законодательства. За время технического перерыва голосование было перенесено на резервную технику, при этом голоса избирателей не были потеряны. Всех подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и СМС.

"Ключ шифрования, который обеспечит тайну голосования, как и на выборах депутатов Мосгордумы разделим на несколько частей. Эти части кода будут храниться раздельно на время всего голосования. Еще на выборах 8 сентября ключ шифрования было решено увеличить до длины в 1024 бита после письма криптографа из Франции Пьеррика Годри. И для обеспечения безопасности голосования жителей Троицка также будет использован данный формат", - сообщил ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Костыко, в свою очередь, уточнил, что участники голосования о месте строительства метро в Троицке, как и избиратели депутатов Мосгордумы 8 сентября, будут иметь 15 минут, чтобы проголосовать за кандидата. По его словам, фактически голосующий получает доступ в виде обезличенного бюллетеня на защищенный сервер, где после этого происходит шифрация бюллетеня и его отправка. Также он отметил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно.

Голосование о метро в Троицке

Ранее Венедиктов сообщил, что для опроса жителей Москвы планируется применить систему онлайн-голосования, которая была апробирована на выборах депутатов Мосгордумы. В голосовании смогут принять участие москвичи, зарегистрированные в Троицком муниципальном образовании и прошедшие необходимую верификацию на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в Троицке проживает 61 тыс. человек. Участникам голосования до 1 января 2020 года должно исполниться 16 лет, таких в Троицке порядка 38,7 тыс. Для участия в онлайн-опросе им необходимо зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы. Запись на участие в электронном голосовании была открыта 27 ноября.

"Итоговый реестр участников голосования будет готов 14 декабря. Впервые попробуем привлечь аудиторию избирателей в возрасте от 16 лет, а не 18 лет. Предполагаем, что электронный формат голосования более интересен для молодых избирателей. Голосование откроется в 10:00 мск 15 декабря и фактически завершится 16 декабря в 20:15, так как жителям предоставляется 15 минут на то, чтобы сделать выбор, - таким образом, получившие бюллетень в 20:00, смогут проголосовать. Участникам голосования будет предложено ответить на вопрос: "Где необходимо разместить конечную станцию метро?" Также будут два варианта ответа: "на Калужском шоссе, 38 км" и "на Октябрьском проспекте", - сказал Костырко.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел 8 сентября в трех из 45 избирательных округов столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Коммунарская линия метро, протяженность которой превысит 30 км, пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк". Новая ветка будет частично дублировать южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро, что поможет разгрузить их. На линии разместят 16 станций, она будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Работы уже развернуты на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

Новая линия метро начнется от станции МЦК "Крымская", пересечет Калужско-Рижскую линию в районе "Академической" и Большую кольцевую линию (БКЛ) на станции "Улица Новаторов", пройдет через несколько районов Юго-Западного административного округа до Коммунарки. На втором этапе реализации проекта ветку продлят до Троицка.