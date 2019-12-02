Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию аэропорта Домодедово и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. На территории аэропорта Домодедово взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, не подтвердились сообщения с угрозами взрывов в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой и ГБУЗ "Вороновская больница".

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. В свою очередь в пресс-службе аэропорта ТАСС уточнили, что после получения анонимной угрозы минирования службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.

В понедельник 11 районных судов Москвы также были эвакуированы после поступивших электронных писем о минировании. Сейчас часть из них уже возобновила работу. Также сообщения с угрозами взрыва поступали в ТРЦ "Вегас", ГУМ и ТЦ "Афимолл Сити".