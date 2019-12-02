В Москве из-за сообщений о минировании были эвакуированы 11 районных судов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В Москве 11 районных судов эвакуированы в понедельник после поступивших электронных писем о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В понедельник на электронную почту 11 московских судов пришли анонимные письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей", - сказали в суде.

В настоящее время часть судов уже возобновила работу.

Сообщения о взрывных устройствах поступили в Басманный, Лефортовский, Хамовнический, Замоскворецкий, Пресненский, Зюзинский, Чертановский, Нагатинский, Дорогомиловский, Останкинский и Люблинский суды столицы.

Сообщения о минировании московских судов поступают с 28 ноября, после проверок выясняется, что все они ложные.