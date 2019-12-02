{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве из-за сообщений о минировании были эвакуированы 11 районных судов

Часть судов уже возобновила работу после проверки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В Москве 11 районных судов эвакуированы в понедельник после поступивших электронных писем о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В понедельник на электронную почту 11 московских судов пришли анонимные письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей", - сказали в суде.

В настоящее время часть судов уже возобновила работу.

Сообщения о взрывных устройствах поступили в Басманный, Лефортовский, Хамовнический, Замоскворецкий, Пресненский, Зюзинский, Чертановский, Нагатинский, Дорогомиловский, Останкинский и Люблинский суды столицы.

Сообщения о минировании московских судов поступают с 28 ноября, после проверок выясняется, что все они ложные.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего сына в Екатеринбурге
Его взяли под стражу до 26 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС