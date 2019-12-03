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Теплая и холодная погода будут чередоваться в Москве в декабре

Ранее синоптики сообщали, что зимой температура воздуха на большинстве территорий России ожидается около и выше нормы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Морозы до 15 градусов придут в столицу в декабре, но в целом погода будет неоднородной, тепло будет чередоваться с холодами, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ожидаются холодные периоды погоды. Предварительно мы прогнозируем, что морозы будут заметными, до 15 градусов. После теплой осени это покажется "ух", - сообщил он, отметив, что называть конкретные даты пока рано. "Гидрометцентр обязательно предупредит о таком сильном похолодании за несколько дней <...> в целом погода в декабре будет неоднородной - теплые периоды будут чередоваться с холодными", - сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что зимой температура ожидается около и выше нормы на большинстве территорий России. Он иронично назвал такую зиму "розовой" из-за цветовых обозначений на климатической карте.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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