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Прошедшая осень в Москве стала третьей по теплу в истории метеорологических наблюдений

Кроме того, синоптики прогнозируют положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха в декабре 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Осень 2019 года стала самой теплой на Северном полушарии, а в Москве она на третьем месте по теплу после 1938 и 1974 годов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Эта осень стала самой теплой в метеорологической истории Северного полушария. Речь идет о сентябре, октябре, ноябре. В России она только замыкает десятку, хоть в Москве эта осень и стала третьей по теплу", - сообщила она.

Как отметили в Гидрометцентре, принимая во внимание, что на декабрь 2019 года на большей части России, в том числе и в Москве, прогнозируются положительные аномалии среднемесячной температуры воздуха, можно предположить, что уходящий год станет самым теплым в России и в ее столице.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прошедший октябрь в России стал самым теплым в истории вслед за летними месяцами и сентябрем. Он отмечал, что 2019 год находится пока что во "втором ранге", уступая 2016 году, когда наблюдался эффект Эль-Ниньо - циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана.

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