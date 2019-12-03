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Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году

Точную дату открытия пока не определили

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве станет доступен для посетителей в следующем году, точная дата открытия парка еще не определена. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Острова мечты".

"Точная дата открытия пока не определена, это произойдет в следующем году", - сказали в пресс-службе.

По данным на сайте "Острова мечты", уже сейчас можно приобрести билеты в парк на 29 февраля следующего года. Стоимость взрослого билета составит 2,9 тыс. рублей, для детей от года и до 10 лет - 2,6 тыс. рублей.

В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.

Строительство парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон в Москве ведется в два этапа. В первую очередь создадут крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр с 17 залами, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машино-мест и концертный зал на 3,5 тыс. мест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, концертного зала на 1 тыс. мест, детской яхтенной школы, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км. Председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев ранее сообщал, что строительство первой очереди парка планируется завершить к ноябрю 2019 года.

"Остров Мечты" - это крупнейший в мире крытый тематический детский парк по площади равный 140 футбольным полям с пропускной способностью около 12 млн человек в год, и первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

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