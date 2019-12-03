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В Москве вручили премию "Юрист года"

Премию в номинации "Развитие законодательства" получил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Высшая юридическая премия в пяти номинациях была вручена Ассоциацией юристов России (АЮР) во время торжественного вечера, посвященного Дню юриста. Праздничное ежегодное мероприятие прошло в концертном зале Зарядье.

Премию в номинации "Развитие законодательства" получил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров. Советский и российский ученый-правовед Юрий Тихомиров стал обладателем премии за "Вклад в юридическую науку".

Победителем в номинации "Юридическое образование и воспитание" стал заведующий кафедрой предпринимательского права МГУ им. Ломоносова Евгений Губин. Павел Крашенинников - председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству - номинирован премией за "Правовое просвещение". За деятельность в сфере правозащиты премия была вручена первому заместителю премьер-министра Республики Башкортостан Андрею Назарову.

Кроме того, была вручена премия в сфере энергетического права, которую получили профессор МГИМО Любовь Шевченко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Медалью имени Олега Кутафина был награжден председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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