На юго-востоке Москвы произошло замыкание в электроподстанции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Несколько домов обесточены из-за замыкания в трансформаторной подстанции на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Самаркандском бульваре произошло замыкание в трансформаторной подстанции, в результате чего некоторые дома оказались обесточенными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, без света остались дома по Ферганской улице, Самарканскому бульвару, Ферганскому проезду и несколько домов по Волгоградскому проспекту. На месте в настоящее время работают энергетики.